NAZIONALE Roberto Di Maio: “San Marino mi sta regalando un sogno” L'ex difensore del San Marino Calcio arriva in Nazionale a 41 anni. Sposato con la sammarinese Cristina Forcellini, ha appena giurato ed ottenuto la cittadinanza

Napoletano, compirà 41 anni il 21 settembre. Lo scorso 15 gennaio davanti ai Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta ha giurato fedeltà alla Repubblica di San Marino ed è diventato cittadino sammarinese. Ha sposato Cristina conosciuta nella sua lunga esperienza al San Marino Calcio dove si è formato come professionista, prima di affermarsi in società come Catanzaro, Nocerina, Lecce, L'Aquila, Torres, Rimini, Gubbio Matelica, Correggese ritorno al San Marino Calcio, prima della lunga esperienza nel campionato sammarinese, oggi casa sua, cinque anni alla Fiorita, e da questa stagione al Cosmos. Il centrale difensivo molto abile nel gioco aereo, ha sempre avuto anche una grande dimestichezza con il gol. Il CT della Nazionale sammarinese Fabrizio Costantini non ha esitato, e Di Maio ha già effettuato due allenamenti con la Nazionale di San Marino. Il prossimo 23 marzo San Marino – Irlanda Del Nord valida per il girone di qualificazione al Campionato Europeo Germania 2024, segnerà con tutta probabilità il debutto ufficiale di Roberto Di Maio con la maglia della Nazionale sammarinese. Lo deve alla sua professionalità, alla sua esperienza, alla sua grande umiltà, e al fatto non trascurabile, che nonostante gli anta, a livello di campionato sammarinese, è ancora ampiamente il miglior difensore in circolazione, attualmente detentore del “Pallone di Cristallo” (premio al miglior calciatore del campionato sammarinese) e questo dovrebbe far riflettere l'intero sistema calcio della Repubblica.

Nel video la sua intervista

