Roberto Landi: "Per crescere il calcio sammarinese ha bisogno di allenatori professionisti" L'ex ct di Liberia, Lituania U21 e Qatar U23 è pronto per una nuova avventura negli Stati Uniti.

Romagnolo, con un passato da calciatore anche nei New York Cosmos, Roberto Landi è pronto per una nuova avventura da allenatore negli Stati Uniti dopo aver guidato da ct la Liberia, la Lituani U21 e il Qatar U23. Ai nostri microfoni ha parlato della trattativa che lo potrebbe portare a Miami e della Nazionale Sammarinese: "Per crescere servono allenatori professionisti".

