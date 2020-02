VERSO I PLAY OFF Roberto Osimani: "Danimarca squadra fisica, sarà molto dura"

La Nazionale sammarinese di Futsal sarà impegnata nella doppia sfida play off contro la Danimarca. Gara di andata a San Marino l'8 o il 9 di aprile. poi il ritorno 14 e 15 aprile. Per la prima volta Titani al turno successivo contro una nazionale già affrontata in amichevole.

Sentiamo Roberto Osimani, ct Nazionale Futsal

I più letti della settimana: