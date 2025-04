CAMPIONATO SAMMARINESE Roberto Sarti confermato allenatore del Cailungo

Roberto Sarti è stato confermato allenatore della Prima Squadra del Cailungo per la stagione 2025/2026. “È stata una stagione complicata per i Rosso-Verdi, - commenta Sarti - con un inizio difficile e pochi risultati. Ma nella seconda parte abbiamo dimostrato di saper reagire, con buone prestazioni e risultati incoraggianti.” Una base solida da cui ripartire anche per il D.S. Francesco Vagnini, che vede in Mister Sarti il primo tassello per costruire una nuova stagione all’altezza delle aspettative.

