Rolando Maran: "Mi tengo il risultato", Roberto Cevoli: "Grande prestazione, ma con rammarico"

Nel dopo partita i due tecnici analizzano la sfida di Nations League, Rolando Maran si tiene il risultato, Roberto Cevoli la grande prova della sua squadra.

Così Cevoli: "Oggi cosa bisogna dire? Niente, portiamo a casa questa grande prestazione con grande rammarico perché i ragazzi si meritavano un risultato diverso, però ci deve rimanere tanto questa partita perché poi quando meno ce l'aspettiamo arriveranno i risultati. Ci manca pochissimo. I ragazzi han fatto una partita straordinaria". Il mister poi ringrazia i ragazzi della Brigata Mai 1 Gioia "perché sono straordinari. Anche oggi erano in molti, son venuti a seguirci da tutto tutto il mondo. Siamo contenti."

Sulla consapevolezza e la crescita contro avversari di livello: "Secondo me siamo vicini. Oggi l'abbiamo dimostrato contro una grande squadra, non ci dimentichiamo che l'Albania era nel girone B fino a qualche anno fa, quindi loro sono retrocessi dal girone B, noi siamo arrivati dal girone D. Quindi, detto questo, credo che i giocatori che giocano nell'Albania giocano in grandi squadre. Fare una partita del genere contro un avversario del genere io credo che ci debba dare tanta autostima."

Queste invece le parole di Rolando Maran: "Non c'è bastato la scorsa volta, siamo riusciti anche questa volta a cadere nell'errore. Intanto di non chiuderla perché abbiamo avuto le occasioni per chiuderla, era magari la cosa più semplice, ma quando ti si è aperta una partita così e cali e vai in gestione, poi se prendi gol vai in ansia e questo è successo oggi. Purtroppo o per fortuna teniamo buono il risultato, ma dobbiamo migliorare in queste partite perché non va bene che tieni, riesci a mettere in bilico una partita del genere e rischiare tanto."

Un po' di complimenti anche a San Marino. "Sì, sicuramente poi galvanizzati anche dal risultato, probabilmente sono stati capaci di andare anche oltre con le forze fisiche e hanno raggiunto un pareggio che era un risultato che sicuramente gli appagava e in quel momento noi abbiamo visto tutto nero, onestamente. Però siamo stati lucidi a non aver perso la testa, abbiamo ricreato e abbiamo vinto la partita così in extremis, però comunque l'importante oggi è che abbiamo un risultato. Il risultato era la cosa che conta di più."















