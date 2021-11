UNDER 19 Romania-San Marino 5-0

Romania-San Marino 5-0.

E' terminato poco fa ad Antalya il secondo impegno della Nazionale Sammarinese Under 19 nel girone di qualificazione all'Europeo di categoria. I ragazzi di Bonesso poco hanno potuto contro la corazzata Romania che si è imposta per 5-0. I rumeni si giocheranno nell'ultima giornata il passaggio del turno contro i padroni di casa della Turchia, per San Marino il match meno proibitivo dei tre, contro la Lettonia.

