UNDER 21 Romania-San Marino U21, Casadei: “Contento delle parate e della prova della squadra”. Meloni: “Partita di sacrificio di tutti”

Tra i migliori in campo il portiere biancazzurrino Jacopo Casadei, autore di grandi parate: "Oltre alle belle parate, io ho notato anche una grande prestazione di squadra, comunque quello che ha detto Nicolò Semprini nella scorsa intervista l'abbiamo confermato, quindi che piano piano stiamo sempre crescendo, mettiamo in pratica molti aspetti positivi nella nostra gara. Ovvio ci sono ancora molti errori da evitare, i quali verranno analizzati per non commetterli più. Però sì, oltre alle grandi parate, anche una grande prestazione della squadra"

90 minuti di sacrificio quelli fatti dal giovane centrocampista Cristian Meloni: "Siamo stati molto bravi, secondo me abbiamo avuto dieci minuti nel secondo tempo, come ce li abbiamo spesso, un po' così, dove abbiamo preso i due gol, però è stata una grande partita di sacrificio di tutti. Sono molto contento, è bello aver giocato titolare in questo stadio, davanti a tutta questa gente, sono molto contento della fiducia che mi ha dato il mister e lo staff"



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