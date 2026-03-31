Romania-San Marino U21, Cecchetti: “Bella prova, stiamo continuando a crescere”

SRV_INT_MATTEO_CECCHETTI_31-03-2026

Ancora una volta fa i complimenti ai suoi ragazzi il CT dell’Under 21 Matteo Cecchetti: "I ragazzi hanno fatto una bellissima prova di carattere, questa volta anche supportata da una buona fase difensiva, abbiamo saputo contenere. Poi io non sono mai contento, quindi quel gol allo scadere del primo tempo, evitabilissimo, avrebbe dato ancora più valore a questa partita. I ragazzi sono stati veramente bravi e gli faccio soltanto i complimenti oggi"

Abbiamo sempre parlato in questi giorni di un processo di crescita che sta seguendo l'Under 21, che ora porterà queste ultime due sfide tra settembre e ottobre. Prestazioni come queste danno fiducia? "Sì, sì, ma guarda, anche nella difficoltà della partita mi piacerebbe andare a sottolineare le due o tre uscite palla a terra che abbiamo fatto verso il finale di partita. Sono sempre segnali molto positivi che, come ho detto l'altra volta, la squadra quando ha la possibilità fa, crea e vuole giocare. Oggi non abbiamo creato grossi pericoli, però ai ragazzi dico bravi e sicuramente per la finestra di settembre-ottobre affronteremo fiduciosi, consapevoli che tanti ragazzi stanno crescendo veramente bene e ci serviranno per la causa"

