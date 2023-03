FSGC Rondelli e Zoppis al UEFA CLFS workshop, poi in visita ufficiale al FIFA Museum di Zurigo

Per la prima volta dopo gli anni segnati dalla pandemia, la UEFA ha potuto nuovamente ospitare i Regional Workshop sui temi di Club Licensing & Financial Sustainability, dividendo in tre gruppi le 55 Federazioni associate, principalmente in base alla loro grandezza e caratteristiche comuni. L’evento a cui hanno preso parte per la Federcalcio di San Marino il Licensing Manager Paolo Rondelli e il Deputy Licensing Manager Andrea Zoppis ha avuto luogo in Liechtenstein. Coordinato da UEFA e dalla Federazione locale, il 9 e il 10 marzo ha rappresentato l’occasione per potersi confrontare con i colleghi europei sulle importanti tematiche del Club Licensing. Oltre alla condivisione delle best practices ed ai gruppi di lavoro utili a discutere possibili interventi futuri da intraprendere per migliorare l’intero sistema calcistico, l’evento è stato anche un’ulteriore opportunità per presentare le modifiche avvenute con il nuovo regolamento UEFA su Club Licensing & Financial Sustainability nonché per valutarne l’applicabilità nei sistemi calcistici delle varie Federazioni europee. Tra i relatori, oltre ad Ales Zavrl (Head of Club Licensing UEFA) e a tutto il team UEFA, sono intervenuti il presidente della Federazione del Liechtenstein Hugo Quaderer ed il presidente del FC Vaduz Patrick Burgmeier, con l’intento di presentare le peculiarità e i punti di forza della loro struttura nazionale. Sulla via del ritorno, Rondelli e Zoppis hanno accolto l’invito della FIFA per una visita ufficiale presso il FIFA Museum di Zurigo, al quale hanno fatto dono della maglia della Nazionale di San Marino per renderla parte della mostra permanente di tutte le nazionali. I due emissari della FSGC hanno potuto anche ammirare la mostra temporanea, dedicata alle Federcalcio affiliate a FIFA e contenente – per ognuna di esse – un particolare oggetto, che risultati significativo per la propria tradizione e cultura, ma anche associato al proprio paese. La Federcalcio di San Marino ha partecipato negli scorsi mesi alla pregevole iniziativa, donando il bersaglio personalizzato per le balestre grandi utilizzato in occasione della presentazione della maglia della Nazionale nel 2018, avvenuta in Cava dei Balestrieri alla presenza delle massime autorità sportive e politiche sammarinesi. Un oggetto che rappresenta tangibilmente un collegamento tra la storia della nostra Repubblica e quella della nostra Nazionale di calcio.

