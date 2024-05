CAMPIONATO SAMMARINESE Rosini: "Qualificazione di carattere". Dormi: "Attaccante o portiere, per la squadra faccio tutto"

Parla di qualificazione di carattere il difensore Roberto Rosini, mentre Lorenzo Dormi, attaccante che per tutta la ripresa ha giocato in porta per l'infortunio di Dalla Libera, spiega che "per la squadra sono pronto a sacrificarmi: la cosa è nata un po' così in allenamento, visto che non avevamo un altro portiere, poi me l'hanno chiesto e sono andato".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: