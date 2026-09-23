SAN MARINO CALCIO Rossano Fabbri: "Il San Marino Calcio non ha nulla a che fare con la Repubblica di San Marino" Il Segretario di Stato per lo Sport interviene sulla vicenda legata alla società del presidente Emiliano Montanari.

Sulla questione legata alla società San Marino Calcio abbiamo sentito anche il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri.

"È una situazione abbastanza spinosa, che naturalmente mi sono ritrovato come Segretario di Stato sin dal momento del mio insediamento. Va chiarita una cosa: al di là del nome che porta, il San Marino Calcio, è una società che non ha nulla a che fare con la Repubblica di San Marino. Non è affiliata al nostro Comitato Olimpico, non è affiliata alla nostra Federazione, porta il nome, ma in realtà non ha nulla a che fare con San Marino. Non gioca neanche in Repubblica.

"È comunque una vicenda che ha acceso le antenne della Segreteria rispetto alla situazione che si è creata, con attenzione anche agli interventi da apportare in modo che questa situazione abbia un freno. Di certo non potrà più accadere in futuro che qualcuno, senza che le Istituzioni ne siano a conoscenza, possa pregiarsi del nome della Repubblica di San Marino".

"Quindi ci sono da settimane, se non mesi, degli approfondimenti in corso. Quando la Segreteria avrà finito il proprio lavoro, per utilizzare il nome di San Marino occorrerà un vaglio delle Istituzioni. Al momento la situazione è questa, ma io credo che a breve si avranno anche delle notizie rispetto alle "contromisure" che la Repubblica di San Marino prevedrà. Perché se si usa il nome di San Marino, occorre essere di San Marino e fare riferimento alle Istituzioni sammarinesi e questo ad oggi non lo è".

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