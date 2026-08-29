Rossi e Fabbri: "Difficile giocare a quest'ora con questo caldo"

Le interviste agli allenatori Paolo Rossi e Achille Fabbri

Le temperature elevate di fine agosto riaprono il solito dibattito: è opportuno giocare alle 15 con un caldo del genere?. Se lo sono chiesto Paolo Rossi e Achille Fabbri, nel post partita di Cosmos - Libertas 1-1, prima giornata di Campionato sammarinese, ed entrambi pensano che probabilmente non lo sia.

"Quando subisci un goal negli ultimi minuti, quando sei addirittura d'arrivo, ti resta impressa quella cosa e rischi di perdere quello che è stato in realtà il filo della partita - dice Rossi -. È chiaro che sia stata una partita condizionata dal grande caldo e secondo me questo è un aspetto da considerare anche per la salvaguardia dei giocatori perché oggi giocare una partita alle 15, secondo me, è stato veramente complicato. I ragazzi sono stati fantastici dal mio punto di vista perché siamo solo agli inizi".

Poi l'allenatore del Cosmos scende nei dettagli agonistici della gara: "Noi abbiamo cambiato tantissimo e la cosa positiva è che si siano intraviste già una buona identità e la capacità di saper leggere i momenti della partita, di soffrire. È chiaro che, soprattutto alla luce del secondo tempo, resti tanto rammarico perché abbiamo dimostrato di meritare i tre punti ma sappiamo bene che il calcio sia implacabile delle volte. Ci portiamo a casa a questo punto, consapevoli che siamo solo all'inizio di un percorso che deve per forza essere di crescita e passare dalla crescita, ma quello che ho visto in queste settimane è un gruppo di ragazzi veramente molto orientato a voler migliorare, a voler intraprendere un tipo di percorso a livello anche di identità di squadra".

Qual è l'obiettivo stagionale di questo Cosmos?

"Non è mai facile, secondo me, nel Campionato sanmarinese dare degli obiettivi a inizio stagione. Noi di sicuro vogliamo giocare per vincere tutte le partite e credo che quello sia l'obiettivo di tutte le squadre. Non è facile capire dove potremo essere perché poi tante squadre nel campionato interno cambiano molto quindi ci sono rose rivoluzionate per cui come sempre sarà il campo alla fine a dare il verdetto, com'è giusto che sia".

Sulla stessa linea, a riguardo del caldo, è Fabbri: "Si comincia con un pari raccolto all'ultimo minuto, di carattere, in una giornata che non era calda, di più. Secondo me hanno fatto fatica anche quelli che erano in tribuna, a veder giocare alle 15, a 40 gradi, e la partita viene un po' falsata. Comunque abbiamo affrontato una squadra forte, il Cosmos, e abbiamo giocato alla pari. Secondo me abbiamo avuto occasioni da tutte e due le parti e noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Abbiamo una squadra nuova, quindi c'è da lavorare, lo so, però a me è piaciuto il carattere della squadra. Forse il pareggio è il risultato più giusto per questa partita".

Da fuori si è avuta l'impressione di una Libertas che voglia provare a costruire le azioni senza fretta, una Libertas che voglia creare gioco. È corretta?

"Sì è vero, vogliamo provare a creare gioco. Abbiamo più alternative, dobbiamo essere anche più bravi, però: i ragazzi lo sanno, quando c'è da costruire ci vuole un po' di tempo. Io dico "bravi" a loro, perché stanno lavorando tanto, si impegnano tantissimo e mettere insieme una squadra in questo campionato, che è importante, non è facile. Però. se continua a lavorare così, io sono fiducioso che questa squadra possa fare bene".







