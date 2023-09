EURO 2024 Rossi e Vitaioli: "Bravi a reagire dopo l'avvio difficile" Il difensore sulle 0 ammonizioni in 6 gare: "Voglio aiutare i miei compagni e non prendere cartellini, giocare per questa maglia è un orgoglio e saltare partite mi fa impazzire".

"Bravi a reagire dopo l'avvio difficile", così il capitano della Nazionale Matteo Vitaioli e il difensore Dante Rossi, ex "abitudinario" al cartellino giallo e ancora a quota 0 in queste qualificazioni: "Voglio aiutare i miei compagni e prendere il giallo non è bello, dopo si saltano le partite: questa maglia per me è motivo d'orgoglio e mi fa impazzire quando non posso giocare".

