NATIONS LEAGUE Rossi: "Ho chiesto scusa ai compagni" Michele Cevoli: "Ci toglieremo delle soddisfazioni", Lazzari: "Sfortunato sul palo" Nel dopo gare di San Marino - Gibilterra le considerazioni di alcuni protagonisti della partita.

"Un episodio, un errore, stava per costarci la partita - ha detto il difensore Dante Rossi - In queste partite qua sappiamo che i dettagli fanno la differenza e purtroppo è capitato a noi, è capitato a me. Ho chiesto scusa ai compagni, ma ormai è da tanto tempo che sono qua e loro sanno com'è il mio gioco, il mio atteggiamento. Purtroppo sono scivolato e lì è un attimo. Siamo contenti che alla fine non abbiamo perso, però volevamo vincerla. Credo che sia visto una squadra propositiva, abbiamo giocato a viso aperto, anche per quello si rischia di più. Sicuramente in un altro momento non si rischiava così, non si arrivava all'1-1. Ora siamo tutte le partite a uomo e ci sta, capita"

"Dopo il gol forse è la miglior prestazione delle ultime volte. - ha detto il difensore Michele Cevoli - Quindi sono contento per me, per i ragazzi e ci toglieremo delle grosse soddisfazioni".

Bello anche al 96° minuto sulla punizione per San Marino, tutti in attacco per provare a vincerla.

"Un po' è cambiata, non ci nascondiamo adesso. Siamo una squadra che punta a vincere e volevamo chiudere la qualificazione già da stasera. Non ci si è riusciti, però lunedì sicuramente daremo tutto"

"È stata una partita dura, ma alla fine il risultato per come si era messa ci può anche andare bene. - ha detto il centrocampista Lorenzo Lazzari - Possiamo andare a giocarcela lunedì in Liechtenstein per vincere il girone"

Senti, ma quel palo?

"Molto sfortunato, ho provato perché ero dietro l'uomo, ho messo la gamba davanti, non ho più visto niente. Dopo ho visto la palla che è saltata, ho avuto quei 2-3 minuti in cui ho detto non è possibile. Poi ho continuato la partita provando a giocare"

