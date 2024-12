CAMPIONATO SAMMARINESE Rossi: "I miei bravi a crederci"; Tognacci: "Il punto ci dà continuità, ma dovevamo essere più cinici" Il tecnico del Domagnano Paolo Rossi elogia i suoi per il carattere dimostrato anche in inferiorità numerica. Per Marco Tognacci allenatore del San Giovanni si tratta del quinto risultato utile consecutivo

Paolo Rossi elogia il gruppo per la reazione, il tecnico del San Giovanni Marco Tognacci si rammarica per non averla chiusa in superiorità numerica.

