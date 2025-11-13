AMICHEVOLE INTERNAZIONALE Rossi - Riccardi - Nanni: "Una grande partita che ci deve dare entusiasmo anche per le prossime" I giocatori della Nazionale Dante Rossi, Alberto Riccardi e Nicola Nanni sottolineano l'ottima partita giocata da San Marino in Repubblica Ceca

Sono stati indubbiamente tra i migliori in campo contro la Repubblica Ceca. Dante Rossi partita sontuosa la sua, è stato elogiato anche dal CT Roberto Cevoli per il grande impegno e per la proverbiale tenacia messa in campo per tutti i 93 minuti. Alberto Riccardi ha sfiorato il gol del pareggio con una conclusione finita sull'esterno della rete. L'attaccante Nicola Nanni ha lottato su ogni pallone per alzare la squadra e impedire alla prima linea della Cechia di ripartire. I tre giocatori hanno espresso lo stesso concetto: "Questa è una partita che ci dare entusiasmo e consapevolezza dei nostri mezzi".

