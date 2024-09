CAMPIONATO SAMMARINESE Rossi: "Ringrazio Batori e gli altri ragazzi". Berardi: "C'è rammarico, non si possono sbagliare gol simili" Le parole dei tecnici di Domagnano e Tre Penne al termine della partita.

"Ci tengo a fare i complimenti ai mie ragazzi - dice il tecnico del Domagnano Paolo Rossi dopo lo 0-0 col Tre Penne - abbiamo giocato una partita di grande sacrificio ed era quello che serviva, avevamo tante assenze, ultima quella del portiere. Per questo voglio ringraziare Lorenzo Batori per come è entrato in campo: per un portiere non è facile entrare dopo tante partite ma lui è stato esemplare, si allena sempre benissimo e siamo tutti contentissimi per lui. Le buone prestazioni con le grandi? È importante per noi, è il segnale che stiamo crescendo: prestazioni così dovranno poi essere riportate negli scontri diretti, le partite per noi più importanti".

"È un periodo in cui facciamo fatica a segnare - commenta il tecnico del Tre Penne Nicola Berardi - l'impegno c'è stato, c'è grosso rammarico per lo 0-0. Adesso dobbiamo stare tranquilli perché siamo una squadra solida, in queste partite abbiamo preso un solo gol. Però dobbiamo fare di più davanti, essere più cattivi e più convinti perché non si possono sbagliare dei gol simili".

