CAMPIONATO Rosso, Legni e gol fantasma nell'1-1 tra Cosmos e Juvenes Subito avanti con l'autogol di Sartini, al 35° Dogana resta in 10 per l'espulsione di Gobbi e Serravalle, che prende anche una traversa e un palo, la impatta con Ura, sul cui tiro però il pallone sembra non essere entrato.

Nel derby della disperazione succede di tutto e nessuno gode a pieno. La Juvenes passa subito, resta in 10 già al 35° e il Cosmos, dopo un lungo arrembaggio con doppio legno, in chiusura trova il gol fantasma dell'1-1. 3° punto per il fanalino di coda – ancora senza vittorie – e 7° per Dogana, sempre lontana dai playoff.

JD in vantaggio al 7° grazie all'autorete di Sartini, che inzucca nella sua porta il corner di Boldrini svirgolato da Valentini. Immediata la replica del Cosmos: Ura da appena dentro l'area, Gobbi respinge. Poi Braghiroli di testa per Della Valle, la girata è troppo debole per impensierire. Per la Juvenes recupero di Baldazzi e bordata di Merli, Gregori manda in angolo. Ancora Merli non trova il tocco sull'imbucata da sinistra di Boldrini, sul prosieguo Baldini va al volo e Cervellini devia nuovamente in corner.

A stravolgere il copione del pomeriggio è una clamorosa incertezza di Gobbi, che si fa soffiare il pallone da Fortunato e lo stende sulla mezzaluna, beccandosi il rosso diretto. E la beffa per la JD potrebbe essere totale, non fosse che la conseguente punizione di Braghiroli s'infrange sulla traversa. Ci vorrà un po' comunque prima che l'uomo in meno abbia effetto sui biancoblu, che dall'intervallo rientrano a gas aperto. Merli sfonda su Cervellini e Zafferani e s'infila in area, Sartini fa muro sul suo destro. Sempre Merli allarga per l'incrociata di Rossi, palla appena fuori.

Alla lunga però – nonostante gli zero cambi di un Gori quasi senza panchina – è assedio Cosmos. Ura per il mancino di Di Addario, palo, schiena di Guidi e fuori. Di Addario produttivo anche coi cross, Valentini prima e Fortunato poi non inquadrano di testa. Nel mezzo, destro defilato di Ura, Guidi protegge bene il suo montante.

La spinta dà i frutti all'87°, quando Raschi svirgola il lancio di Sartini e spalanca la strada Ura, che supera l'estremo avversario: Muccini apparentemente salva prima che il pallone varchi la porta, l'arbitro però ci pensa un po' e assegna il pari. 2° gol di Ura e 3° assoluto per il Cosmos, tutti segnati nelle ultime quattro. E per la Juvenes i rimpianti si amplificano al 92°, quando il solito Merli passa a sinistra e imbuca un pallone che Baldini, per un soffio, non trasforma nel tocco da tre punti.

