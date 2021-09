Rosti salva il Victor San Marino: 1-1 con la Valsanterno

Il Victor San Marino parte lento e rischia di regalarla alla Valsanterno, raddrizzandola quando ormai la beffa pare servita e porta a casa la sua prima X. 1-1 a firma sammarinese, col terzino dell'U21 Thomas Rosti che pesca il jolly dal limite per il primo gol su azione della storia del Victor. Rosti protagonista anche in avvio, qui però senza gloria: sul lancio dalle retrovie di Mongardi, Senese gli scappa e lo induce alla trattenuta in area, è rigore e Franchini la sblocca, con appena 4' pieni sul cronometro.







Immediatamente dopo Vandelli deve uscire a immolarsi su Zabre, involatosi dopo l'intercetto su Mongardi. Ma questo non inganni, perché è il meglio biancazzurro in una mezzora iniziale in cui la Valsanterno domina e il Victor, per non affondare, si aggrappa a Pazzini. D'autore il volo sulla punizione di Sciuto, efficace l'uscita bassa su Tumolo, che sulla verticale ancora di Sciuto perde quell'istante che risulta fatale. Altro duello Pazzini-Tumolo, il portiere risolve con un'avventurosa uscita di testa ben oltre l'area. In tutto ciò D'Amore sostituisce Zabre con l'ex Fiorita Sapori – appena aggregato al gruppo – e da lì San Marino cambia marcia. È proprio Sapori a raccogliere un pallone sporco e indirizzarlo sulla testa di Prandelli, la traversa s'oppone. Prandelli di nuovo a un soffio dall'urlo sul cross di Pancotti, qui è il miracolo di Vandelli a fermare il tuffo ravvicinato.

La Valsanterno ormai gioca solo a protezione del vantaggio e nella ripresa l'andazzo resta quello. Combinazione Pancotti-Luvisi e palla in area per il tocco a salve di Albonetti, sull'imbeccata di Barone per Bardeggia invece Vandelli ha vita facile nel difendere il palo. Poi punizione di Barone, torre di Prandelli e ancora Bardeggia che non ci crede abbastanza, lasciando sfilare anziché colpire da un passo. La storia inizia a farsi tesa, finché, all'81°, Rosti intercetta di petto l'allontanata di Sciuto, mira e scarica un destro dalla distanza che bacia il palo e diventa un pari capolavoro. E ci sarebbe pure l'occasione del sorpasso, sulla punizione dal limite di Barone però Vandelli è ancora impeccabile: finisce in X, da sospiro per come s'era messa ma amara, se si considera il tutto.