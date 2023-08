SERIE D Russi - Victor San Marino 0-1 Tante occasioni per la squadra di Cassani poi arriva il gol di D’Este nella ripresa

Il Victor ne presenta 25 in distinta, il Russi 19, si nota l’assenza del centroavanti Salomone dovrebbe essere imminente il suo rientro dopo un problema muscolare. Prima punta in maglia arancione l’ex Victor, Marra. Per Cassani ai box De Queiroz, Gramellinini, Lozza e Perrone. Un paio di minuti per vedere la la lucidissima lettura di Sabba per Lattarulo, palla dentro ma è solo angolo. Ritmo e movimenti già buoni per la nuova creatura di Cassani, Arlotti in verticale per Manara, il gol del numero 9 annullato per posizione irregolare. Lievita il dialogo Lattarulo - Arlotti, il diagonale in caduta dell’ex Rimini è controllato da Sarini.

I due si ripetono poco dopo triangolo brillante che mette ansia al Russi, la difesa dei falchetti in qualche modo risolve . Solo Victor. Sabba su punizione fuori non di molto. Altra giocata dei soliti noti Lattarulo - Arlotti imbucata per Manara, conclusione troppo sul portiere. Minuto 38 fuori Alessandro Carlini infortunio per lui al suo posto Lazzari. Al tramonto di prima frazione è il sammarinese Simone Santi ad avere una buona possibilità la conclusione è respinta da Sarini. Sempre il portiere del Russi bravo a rispondere a tutte le chiamate come quella di Sabba che vede Manara e lo serve nel corridoio, incrocio in spaccata, il numero 1 del Russi sempre preciso.

Il gol non arriva nemmeno quando Tommaso Benvenuti scarica in mezzo, nessuno ci arriva, riprende Santi, tocco per Arlotti, il numero 10 si gira ma non trova la porta. Si resta sullo 0-0 anche quando Santi, buona la sua prova a destra, appoggia per D’Este tocco del centroavanti per Morelli, corpo all’indietro e sfera larga . Poco prima della mezz’ora della ripresa arriva il meritato gol del vantaggio: su angolo di Sabba sfera a Nicholas D’Este che controlla e calcia per il gol del Victor. Nel finale opportunità anche per Sollaku. A Russi, Victor San Marino batte Russi 1-0 . Domenica a Gambettola ultimo test non ufficiale prima dell’inizio della stagione.

