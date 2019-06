Russia - San Marino 0 - 0

Alla Mordovia Arena di Saransk, si gioca Russia - San Marino, gara valevole per le qualificazioni a Euro 2020.

Nelle prime due partite, la Russia è stata sconfitta per 3 a 1 in Belgio mentre ha ottenuto una larga vittoria, 4 a 0 in Kazakistan.

Due sconfitte per la Nazionale Sammarinese, 5 a 0 a Cipro e 2 a 0 in casa contro la Scozia.

Per i padroni di casa si tratta del debutto casalingo nelle qualificazioni ad Euro 2020

Arbitra lo svedese Al Hakim

Formazioni:

Russia: Gullherme, Semenov, Ozdoev, Kudryashov, Dzhikiya, Miranchuk A., Golovin, Miranchuk, Dzyuba. All. Stanislav Cherchesov

San Marino: Benedettini, Battistini, Palazzi, Vitaioli F, Cevoli, Grandoni, Golinucci A, Mularoni, Golinucci E, Rinaldi, Vitaioli M. All. Franco Varrella

Le due squadre sono scese in campo per il riscaldamento pre partita

Tra mezz’ora il calcio d’inizio di Russia - San Marino

Lo Stadio si sta riempendo, previsti quasi 40.000 spettatori

Cornice di pubblico straordinaria per il debutto casalingo della Russia nelle qualificazioni ad Euro 2020

Alla Mordovia Arena si respira ancora l’atmosfera dei mondiali di Russia 2018

Tra dieci minuti il calcio d’inizio di Russia - San Marino

Si va verso il tutto esaurito allo stadio di Saransk