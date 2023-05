Russo trascina in finale La Fiorita: Virtus ko 2-1

Raffaele Russo ancora trascinatore per La Fiorita che grazie alla doppietta del centravanti batte 2-1 la Virtus e si qualifica per la semifinale playoff. Russo la sblocca al 7° con un colpo di testa su assist di Amati, pareggiato, al 21°, dall'autorete di Greco. La partita si fa nervosa e al 45° Golinucci si becca il secondo giallo per un fallo a centrocampo su Amati. Nonostante l'uomo in meno, in avvio di ripresa la Virtus spinge forte in cerca della vittoria che varrebbe il passaggio del turno, finché, al 65°, Russo si incanala per vie centrali e sigla il gol che chiude i conti.