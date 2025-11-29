CAMPIONATO SAMMARINESE Sabato folle di campionato: la Virtus perde dopo 13 mesi, ma La Fiorita riprende il Tre Fiori al 97' Il Domagnano trova l'impresa nel recupero contro i campioni sammarinesi e va a -3 dalla vetta. Ne approfitta il Tre Penne, che risale a -5

Sabato folle di campionato: la Virtus perde dopo 13 mesi, ma La Fiorita riprende il Tre Fiori al 97'.

Un goal al 95' di Domagnano - Virtus ridisegna la classifica del Campionato sammarinese. La rete è quella di Bonetti che serve ai giallorossi per battere i neroverdi, alla prima sconfitta della stagione: era dal 5 ottobre 2024 che la squadra di Acquaviva non perdeva, nelle competizioni nazionali. Lo 0-1 contro quella di Amati costa il primato al gruppo di Bizzotto, che però limita i danni, perché nell'altro big match il Tre Fiori pareggia per 2-2 contro La Fiorita, anche qui con un goal decisivo nel recupero, quello di Guidi, che al 97' frutta un punto al club di Montegiardino.

E mentre la squadra di Girolomoni perdeva proprio nel finale l'occasione di allungare in testa, il Tre Penne coglieva alla grande quella di riavvicinarsi, battendo 3-1 la Folgore, grazie anche a due calci di rigore trasformati nella ripresa. Ora, in alto, la classifica vede il Tre Fiori primo con 27 punti, la Virtus seconda con 26, il Domagnano terzo con 24 e il Tre Penne quarto con 22, scavalcando proprio la Folgore, che si ferma a 20.

Nell'ultima delle quattro gare del sabato pomeriggio, tutte giocate alle 15, la Juvenes Dogana vince ancora, battendo 2-0 la San Marino Academy U22 e portandosi momentaneamente al settimo posto, a soli due punti da La Fiorita

I risultati dell'11° turno: Domagnano - Virtus 1-0, Folgore - Tre Penne 1-3, La Fiorita - Tre Fiori 2-2, San Marino Academy U22 - Juvenes Dogana 0-2, Cailungo - Cosmos domenica alle 15, Faetano - San Giovanni domenica alle 15, Libertas - Fiorentino domenica alle 15, Murata - Pennarossa domenica alle 15 (diretta su San Marino Rtv).

