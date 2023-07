AMICHEVOLI ESTIVE Sabba: "Felice per la fascia, ma il Victor ha più capitani". Colombo: "La Nazionale? Ci penso ma non c'è fretta" Al termine dell'amichevole vinta dal Rimini sul Victor San Marino per 2-0 hanno parlato il capitano del Victor Enrico Sabba e il portiere sammarinese del Rimini Edoardo Colombo

Il nuovo capitano del Victor San Marino Enrico Sabba si dichiara orgoglioso di indossare la fascia, ma dice: "Io porto la fascia, ma i capitani di questa squadra sono almeno quattro. Oltre a me, De Queiroz, Pazzini e Lombardi".

Il portiere del Rimini, il sammarinese Edoardo Colombo parla del percorso fatto fino a qui con i nuovi compagni e della Nazionale sammarinese: "vedremo le chiamate che ci saranno - sostiene- io sono sempre stato a disposizione, gli ultimi due anni li ho passati in Serie D, è stato difficile conciliare anche la Nazionale per le poche pause che ci sono. Credo che sia una bellissima esperienze da fare, io sono aperto a tutto vedremo l'evolversi delle cose. Posso dire - aggiunge Colombo- che dalla Maggiore non ho mai ricevuto chiamate. Tempo fa ho parlato con il mister dei portieri, ma era solo una chiamata, così per sentirci, ma niente di concreto, ancora. Adesso - conclude- sono a Rimini e vedremo quello che succederà. direi che è ancora un po' presto sono appena arrivato".

Nel servizio le interviste a: Enrico Sabba, capitano Victor San Marino e a Edoardo Colombo, portiere Rimini.

