Primi passi nel calcio italiano per Fausto Salicioni. L'attaccante argentino di origine sammarinese, classe 2006, ha debuttato nel campionato Primavera 2-A con la maglia dell'Entella, attuale capolista del Girone B di Serie C. Salicioni, che in una recente intervista rilasciata in esclusiva a RTV ha espresso il suo desiderio di giocare per la nazionale di San Marino, sin qui ha sommato 2 presenze.