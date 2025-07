Samuel Pancotti è il Pallone di Cristallo 2025

il via al Campionato sammarinese con una prima giornata in cui si sfideranno le grandi protagoniste dello scorso campionato. Virtus – La Fiorita. Sarà senza dubbio questo il match clou della partenza del torneo, molto interessanti anche le altre sfide: Murata – Faetano; San Giovanni – Juvenes/Dogana; Folgore – Cailungo; Cosmos – Tre Fiori; Pennarossa – Domagnano; Tre Penne – Fiorentino; San Marino Academy – Libertas. Il regolamento prevede che se dovesse verificarsi un arrivo a pari punti lo scudetto verrà assegnato allo spareggio indipendentemente dalla differenza punti o dagli scontri diretti maturati. Prologo alla partenza di campionato la finalissima di Supercoppa sammarinese in programma mercoledì 27 agosto tra Virtus e Tre Fiori partita che rappresenta a tutti il varo della stagione calcistica sammarinese 2025-26. Ha completato la cerimonia di sorteggio la composizione del tabellone di Coppa Titano.

Da regolamento, la Virtus partirà dai quarti essendo la testa di serie n. 1. Privilegi di seeding anche per La Fiorita (2), Tre Penne (3) e Tre Fiori (4) esenti da sorteggio e già posizionate in modo che non possano reciprocamente sfidarsi prima di un’eventuale semifinale. Oltre al derby di Borgo Maggiore tra Cailungo e Libertas, la cui vincente sfiderà la Virtus ai Quarti di Finale, spiccano San Giovanni-Cosmos e Folgore - La Fiorita. Andata 24 settembre, ritorno 22 ottobre. E' stata la grande serata di Samuel Pancotti Pallone di Cristallo 2025. Per l'attaccante una grande stagione con la Folgore e Nat San Marino. Panchina d'oro al tecnico campione sammarinese con la Virtus e allenatore della Nat San Marino Luigi Bizzotto.

Guarda l'intervista a Samuel Pancotti