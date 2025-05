CALCIOMERCATO San Giovani, confermato Tognacci e c'è un primo acquisto: ecco il difensore Calp L'allenatore e il suo vice, Lisi, guideranno la squadra anche nel 2025-26. Il primo innesto arriva dl Victoria Rimini

Il San Giovanni ripartirà da Marco Tognacci e dal suo vice, Roberto Lisi: il duo che ha conquistato la semifinale dei playoff sarà ancora alla guida della squadra di Borgo Maggiore nella prossima stagione. Lo ha annunciato oggi la dirigenza rossonera, con il presidente Massimiliano Venturi che parla di "annata che ci ha reso orgogliosi", in merito a quella appena conclusa, e spiega: "Tognacci e Lisi hanno lavorato molto bene anche quest'anno, sposano in pieno il nostro spirito e vogliamo proseguire questa avventura insieme, in quello che sarà il quarto anno con il San Giovanni”.

Per quanto riguarda il resto dello staff, ci saranno alcune novità: “Stiamo facendo delle valutazioni sul preparatore atletico e sul preparatore dei portieri, perché, dopo cinque anni con noi, per motivi lavorativi e personali ci lascia Andrea Antico. Ad Andrea va un grazie di cuore da parte della società per la professionalità e la competenza e per la persona per bene che è, un elemento che è stato importante per il gruppo”.

Contemporaneamente, il presidente del San Giovanni annuncia anche il primo colpo di mercato: "Il primo acquisto è Santiago Calp, centrocampista difensivo classe '99 con il vizio del goal". Calp arriva dal Victoria Rimini, come primo degli innesti di una rosa che, nei piani di Venturi, sarà ulteriormente ringiovanita ma punterà ancora a rimanere nei primi posti del campionato.

