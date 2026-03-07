San Giovanni, altra vittoria: 2-1 al Murata con brivido finale

©FSGC/Montanari

Dopo il sorpasso, il tentativo di fuga. Il San Giovanni batte anche il Murata e distanzia Pennarossa e Faetano, rafforzando l'11° posto. La squadra di Borgo Maggiore vince 2-1 una gara condotta a lungo, ma che nel finale si era complicata tantissimo e che i bianconeri hanno seriamente sognato quanto meno di pareggiare.

Pochi i goal, tanti gli errori, in una partita con occasioni nate quasi solo da azioni estemporanee o personali. Così accade anche per il vantaggio del San Giovanni al 19', con Fabbri che scappa sulla sinistra, mette un cross tesissimo e D'Angeli, sul secondo palo, arriva su una traiettoria solo osservata dai difensori, insaccando l'1-0. Al 23' il Murata chiede il primo dei due calci di rigore che reclamerà durante la partita – nessuno dei quali assegnati – per un fallo di mano, mentre quattro minuti dopo da una mischia spunta Gjyla, che spara un destro secco, respinto da Casadei. Al 37' il rigore arriva, ma è per il San Giovanni ed è contestato dai bianconeri: tiro-cross di Tumidei, la palla sbatte sulla gamba di De Biagi e poi sul suo braccio giudicato largo. L'arbitro non cambia idea e Zanni, dal dischetto, trova l'angolino basso e il 2-0.

Mancata un'occasione sotto misura con Baldazzi, su calcio d'angolo, il Murata apre la ripresa chiedendo, stavolta con ancor più convinzione, un altro rigore per un tocco di mano. Anche in questo caso, l'arbitro soprassiede, mentre all'8' è la rete esterna a fermare il tiro di Tahiri, lanciato in contropiede. Poi si rivede il San Giovanni, che va alla conclusione due volte: la prima è di Palumbo, che dal limite toglie un parastinco a Bello, con una sassata deviata in angolo, la seconda è di Tumidei, bravo a crearsi spazio sulla destra, ma sfortunato nel tiro a giro, che colpisce il palo lontano.

Dopo un'altra richiesta di rigore non accordata, stavolta dei rossoneri, per un contrasto su Pari, s'accende d'improvviso il Murata e, dove non arriva Labas, il cui tiro dal limite è respinto in tuffo da Casadei, arriva Tahiri. Il doppio dribbling del numero 70 e il suo tiro sul primo palo, che trova un angolo strettissimo, valgono il 2-1. Nel confuso assalto finale dei bianconeri, però, non ci sono né precisione, né energie residue e allora il San Giovanni, addirittura, sfiora il 3-1 grazie a una splendida combinazione tra Bianchi e Pari, bloccata da una gran risposta di Sias. Altre occasioni non si vedono, il San Giovanni resiste e si prende tre punti sudati, ma d'oro, il Murata resta ultimo, a -2.







