San Giovanni batte Faetano 1-0, decisivo Sartini

Con un goal il San Giovanni batte il Faetano a Montecchio. La rete spacca-equilibrio arriva dopo 8’ Greppi mette Nicola Sartini nelle condizioni di trafiggere Porcellini e il 27 rossonero non si fa pregare. Il Faetano tenta con tutte le sue forze di evitare il terzo k.o. di fila, e nel finale si ritrova anche in superiorità numerica per il rosso comminato a Stefano Sartini (doppio giallo). Niente da fare.

Il San Giovanni conduce in porto l’1-0 e si porta momentaneamente davanti a Fiorentino e Pennarossa, nell’attesa che queste due compagini scendano in campo stasera contro – rispettivamente – La Fiorita e Domagnano.