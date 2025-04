San Giovanni, che chiusura: 4-1 al Tre Fiori. Ma è settimo posto

Le vittorie di Cosmos e Tre Penne gli impediscono di scalare la classifica, ma il San Giovanni chiude comunque con una nota lieta la regular season. Nell'ultima giornata di campionato, i rossoneri battono 4-1 il Tre Fiori, lanciando un segnale importante in vista dei playoff. Per la sfida, il Tre Fiori si presenta rimaneggiato, ma schiera sia Bernardi, sia Prandelli, mentre Tognacci lascia inizialmente in panchina Augusto Garcia Rufer e Nicola Sartini. Il primo tempo è avaro di occasioni: il San Giovanni aggredisce la partita, i gialloblù creano qualcosa in maniera sporadica, prima due volte con Sensoli, poi con Prandelli, entrambi senza risultati. L'opportunità migliore ce l'ha Censoni sul finire di frazione, quando si costruisce un buon tiro dal limite in collaborazione con Sensoli, ma la palla finisce di poco a lato.

Nella ripresa, però, il San Giovanni stravolge il copione già al 4'. Azael Garcia Rufer prende palla al limite, effettua uno slalom tra due avversari e calcia da posizione ravvicinata. Castagnoli respinge, ma la palla resta in area piccola e il più lesto a fiondarcisi è Michelucci, che mette in rete l'1-0. A questo punto il Tre Fiori perde la bussola e comincia a sbagliare, il San Giovanni cresce e raddoppia al 22'. Corinti, su punizione centrale dal limite, prende bene la mira e con un destro radente centra l'angolino basso sul palo di Castagnoli.

Con i gialloblù apparentemente al tappeto, l'ultimo a mollare è capitan Prandelli, che al 28' trova il goal della speranza su angolo. Una fiammata improvvisa, quella del Tre Fiori, grazie al colpo in spaccata del proprio bomber, che porta a un quarto d'ora di tentativi di pareggio. L'ingresso di Augusto Garcia Rufer, però, è la mossa vincente per la squadra di Borgo Maggiore, che al 45' spezza l'assedio – seppur blando – dei gialloblù. Il contropiede guidato dal numero 9 crea un varco per Corinti, che porta a spasso la difesa e di destro trafigge ancora Castagnoli, stavolta da dentro all'area. Un minuto dopo, Garcia Rufer scappa sulla destra, mettendosi in proprio. Finte e controfinte sul difensore, ingresso in area, altro tiro a incrociare ed è 4-1. Finisce in gloria per il San Giovanni, che chiude al settimo posto per il secondo anno consecutivo e ai playoff sfiderà la Folgore. Terzo posto per il Tre Fiori, che affronterà una squadra in uscita dal turno preliminare, ma avrà bisogno di ben altro atteggiamento.