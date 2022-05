CAMPIONATO SAMMARINESE San Giovanni: confermato Marco Tognacci Il tecnico riminese allenerà i rossoneri per la seconda stagione consecutiva

Marco Tognacci è stato confermato alla guida del San Giovanni. Il tecnico riminese guiderà la squadra rossonera per il secondo anno consecutivo. "Abbiamo espresso a Tognacci la nostra soddisfazione per la stagione appena conclusa - ha dichiarato il presidente Massimiliano Venturi - abbiamo raccolto il suo entusiasmo e cosi la conferma è stata la logica conseguenza per dare continuità tecnica al nostro progetto".

