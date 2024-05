CALCIO SAMMARINESE San Giovanni: confermato Marco Tognacci

San Giovanni: confermato Marco Tognacci.

Il San Giovanni riparte da Marco Tognacci. La società rossonera ha confermato per la prossima stagione il tecnico italiano che ha guidato la squadra ai quarti di finale dei play off. Per Tognacci e il suo staff sarà il quarto anno con la squadra del presidente Venturi.

