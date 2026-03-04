San Giovanni, Corinti: "Sette partite alla fine, sette finali". Murata, Mularoni: "Stagione difficile, vogliamo e dobbiamo onorarla"

Ospiti di Telestadio il capitano del San Giovanni Andrea Corinti e il direttore sportivo del Murata Marco Mularoni. Rossoneri e bianconeri si affronteranno proprio nel weekend.

Autore di uno splendido gol nel pareggio con la Virtus, Corinti commenta così il momento del San Giovanni: "Per noi è stato un punto fondamentale, perché affrontavamo sicuramente la squadra più forte degli ultimi anni, lo dimostrano anche le vittorie che hanno ottenuto e ci ha dato molto entusiasmo. Si è visto anche ieri agli allenamenti, si viene anche con un altro spirito dopo aver fatto un risultato così importante contro una grande squadra. Quindi speriamo sia un trampolino di lancio per il finale di stagione. Per noi, come diciamo sempre, sono tutte finali, da qui fino alla fine, anche perché abbiamo dovuto fare una rincorsa, perché alla fine del giorno in andata eravamo nettamente fuori e ci siamo compattati e abbiamo unito il gruppo e forse siamo dove meritiamo di stare per il momento. Poi si vedrà a fine campionato. Noi comunque diamo tutto fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata".

Stagione molto complicata per il Murata, "azzoppato" ai 9 punti di penalizzazione a inizio campionato che hanno inciso e non poco, come testimoniato dal DS Mularoni: "Sapevamo che quest'anno era dura, partendo da -9. La società ha fatto delle scelte. Queste scelte non sono state facili, però son state fatte per il bene della società. Di conseguenza adesso raccogliamo i nostri cocci, cerchiamo di metterli insieme e di finire questa stagione nel miglior modo possibile, cercando anche conferme per l'anno prossimo. Sappiamo che il San Giovanni è una squadra ostica, è una squadra che non molla mai, è una squadra che secondo me non ha raccolto tutto quello che poteva raccogliere, però ce l'andiamo a giocare così, con un po' di spensieratezza e un po' di decisione, perché comunque il nostro compito lo dobbiamo portare alla fine, lo vogliamo portare alla fine nel migliore dei modi".







