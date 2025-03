San Giovanni-Cosmos: le parole di Lisi e Selva

Il vice-allenatore Roberto Lisi e il tecnico del Cosmos Andy Selva

Il vice-allenatore Roberto Lisi applaude il suo San Giovanni per la prova offerta. Non è soddisfatto invece il tecnico del Cosmos Andy Selva.

Lisi (allenatore San Giovanni): Noi oggi sapevamo già che saremmo venuti qui per vincere e questa è la cosa che avevo promesso alla squadra di dire in caso di vittoria. Detto questo, la verità è che è stata una partita combattuta, siamo stati bravi a sfruttare quelle due o tre occasioni che abbiamo avuto, una giornata molto calda quindi è stata una partita difficile e affrontavamo una signora squadra che comunque lotta con noi lì in quella posizione di classifica e quindi è un'ottima vittoria. Nel girono di ritorno abbiamo lasciato probabilmente anche qualche punto per strada che avremmo meritato, però l'obiettivo nostro non cambia, è quello di arrivare ai playoff, nella migliore posizione possibile e per ora stiamo facendo bene"

Selva (allenatore Cosmos): A me la classifica interessa poco, mi interessa quello che propongono i ragazzi, oggi è stata una partita negativa purtroppo. Abbiamo sbagliato tecnicamente proprio la partita, adesso ne parlerò in settimana con i ragazzi perché ho visto un altro Cosmos oggi e sinceramente mi preoccupa un po'. Non possiamo lamentarci degli infortuni, è tutto l'anno ormai che è così quindi faremo con i giocatori che abbiamo, ci dispiace per Maggioli e speriamo che non sia niente di grave, però noi dobbiamo andare avanti"