CAMPIONATO SAMMARINESE San Giovanni-Cosmos, Michelucci: "Il gruppo è la nostra forza". Fatica: "I tanti infortuni non aiutano"

Protagonista, con il gol del definitivo 2-0, il trequartista rossonero Riccardo Michelucci. Sentiamolo così come il difensore gialloverde Lorenzo Fatica, che si sofferma sul problema infortuni.

Michelucci (attaccante San Giovanni): "Oggi è stata una bella partita, dal primo all'ultimo dei ragazzi. Abbiamo dato tutto fino all'inizio come ha chiesto il mister e siamo stati molto bravi. La nostra forza viene dal gruppo, perché siamo un gruppo di amici molto forte, e parte tutto da lì. Già i ragazzi li conoscevo tutti, quindi mi sono integrato facilmente. Stiamo facendo un bel percorso, e penseremo partita per partita per arrivare tra le prime"

Fatica (difensore Cosmos): "Un peccato, perché avevamo fatto bene il primo quarto d'ora poi dopo abbiamo subito il gol, abbiamo ripreso il secondo e ci siamo un po' sfaldati. Hanno meritato loro sicuramente, hanno avuto più voglia di vincere la partita, quindi bravi loro. Facciamo una bella prestazione, poi subito dopo ricaschiamo come oggi in prestazioni un po' così sottotono. Poi torna un giocatore, ne perdiamo un altro, quindi anche quello non deve essere un alibi, ma è da due mesi che siamo corti in rosa, siamo un po' sempre gli stessi a tirare la carretta, e qui la situazione inizia a essere dura"

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: