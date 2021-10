San Giovanni e Cailungo non si fanno male: 0-0 ad Acquaviva

Sorride solo a metà il Cailungo che conquista il primo punto di questo campionato dopo 5 sconfitte consecutive ma si rammarica per le tante occasioni fallite contro un San Giovanni che, al contrario, regge e porta a casa un buon pareggio. Nel primo tempo ci sono solo gli uomini di Protti in campo e Benedetti è il più pericoloso: il 12 rossoverde prima si gira bene e si vede respingere il destro da un attento De Angelis, poi riceve da Diallo ma non inquadra lo specchio della porta dall’area piccola. Lo stesso Diallo si infortuna ed entra Marinaro, subito protagonista: destro a giro, allungato in corner da De Angelis. Ultima chance con Luca Cecchetti che si auto-lancia in velocità ma, a tu per tu con il portiere, strozza il proprio tentativo che termina sul fondo.









Cailungo che parte forte anche ad inizio ripresa: Armando Senja scodella per Urbinati, Berardi rischia l'autogol per questione di centimetri ma salva i suoi. Dall'altra parte il fratello Senja, Enea, sfiora il vantaggio centrando in pieno la traversa su corner di Magnani con una grande incornata. Ora il match si è acceso: Benedetti scappa sulla fascia e serve Cecchetti che chiude troppo e non trova la porta. Azione quasi in fotocopia per il San Giovanni: Mema per Magnani, palla sull'esterno della rete. Il risultato, però, non si sblocca e non cambierà fino al 90': San Giovanni-Cailungo termina con uno scialbo 0-0.