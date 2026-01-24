CAMPIONATO SAMMARINESE San Giovanni, Eric D'Angeli: "Grande prova contro un avversario forte" L'uomo copertina è l'autore dell'1-0 sul Fiorentino

Il San Giovanni ritrova il successo dopo 3 mesi e l'uomo copertina è l'autore dell'1-0 sul Fiorentino, Eric D'Angeli: "Per fortuna è andata bene, nonostante un momento sofferto in un periodo come questo in cui venivamo da diversi pareggi, diverse sconfitte, soprattutto anche per alcune occasioni in cui, durante le partite, magari andavamo in vantaggio e poi all'ultimo, per un'occasione o per l'altra, ci pareggiavano o trovavamo una sconfitta. Quindi gran prova contro un avversario forte, il reparto offensivo loro merita veramente complimenti, veramente forti. Però è stata una prova di carattere e complimenti alla nostra squadra. Abbiamo creato diverse occasioni contro un avversario che comunque ci ha messo a dura prova, è stato un bello scontro, anche loro tante occasioni. Dobbiamo combattere, dobbiamo star là, weekend dopo weekend, partita dopo partita e continuare ad andare avanti".

