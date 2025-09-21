San Giovanni - Fiorentino. Costantini: "Gran primo tempo, ripresa da 6", Tognacci: "Siamo ancora indietro"

Soddisfazione e amarezza allo stesso tempo, in casa Fiorentino, per il pareggio maturato contro il San Giovanni nella 3a giornata di campionato. Soddisfazione per il bel primo tempo giocato, in cui la squadra ha dominato il possesso, amarezza per non aver concretizzato quando sperato ed essersi fatti recuperare nella ripresa.

"Il primo tempo l'abbiamo giocato benissimo, forse non abbiamo chiuso la partita ed è questa la colpa della partita - commenta l'allenatore rossoblù, Fabrizio Costantini -. Poi nella ripresa siamo tornati in campo sapendo che c'è una squadra che deve recuperare e una che deve provare a gestire, ma noi facciamo fatica a gestire, almeno finora. Poi c'è un paio di episodi che vorrei rivedere: mi viene da sorridere, è sotto agli occhi di tutti (il rigore chiesto da Diop e non concesso, ndr). Poi il calcio è questo, ci sta tutto".

All'inizio, stavolta abbiamo Belward davanti, con Abouzziane in panchina. È una mossa che ha dato i frutti che avevi sperato?

"No, è una mossa anche in vista di tre partite in una settimana, perché abbiamo bisogno di gestire i giocatori. Avevamo anche altre scelte da fare, in una settimana così bisogna ragionare su tante cose e questo è stato uno dei motivi. Questa è una squadra che ha comunque almeno 16 titolari che si giocano il posto".

Dall'altro lato, Marco Tognacci raccoglie il secondo pareggio in tre incontri, con un San Giovanni che, stravolto dal mercato estivo, ancora è ben lontano dalla bella squadra ammirata nelle ultime due stagioni. "Ci vuole un po' di tempo - commenta l'allenatore rossonero -. Diciamo che avremmo dovuto essere già pronti, perché abbiamo cominciato il 4 agosto, però il gruppo non si crea in due minuti".

È possibile continuare il percorso di crescita visto nelle scorse stagioni o c'è un po' da ritarare agli obiettivi?

"Il campionato, non essendoci la retrocessione, si punta sempre a vincere, a raggiungere i playoff. È chiaro che quando cambi così tanto bisogna vedere, però non ci è precluso niente, per adesso, poi vedremo in corso d'opera.

Contro il Fiorentino, però, si è comunque vista una squadra che nel secondo tempo ha saputo reagire...

"Sì, rispetto alla partita col Tre Fiori siamo stati bravi in quel senso, perché ci siamo guardati un po' in faccia e siamo entrati con un altro piglio secondo tempo".







