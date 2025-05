CAMPIONATO SAMMARINESE San Giovanni - Folgore. Tognacci: "Semifinale frutto di una crescita", Lasagni: "Complimenti ai miei ragazzi" L'allenatore della squadra di Borgo è soddisfatto, ma perde Azael Garcia Rufer per infortunio: "Stagione finita, speriamo non sia troppo grave"

Dopo il pareggio con la Folgore, che vuol dire passaggio in semifinale dei playoff al terzo tentativo, l'allenatore Marco Tognacci parla con soddisfazione della crescita del gruppo durante il proprio periodo alla guida del San Giovanni: "È stata una crescita bella e stasera è il coronamento di questi quattro anni qui a San Giovanni, ma i ragazzi hanno fatto veramente delle cose bellissime. Ultimamente, nei secondi tempi veniamo fuori e poi la formula dei playoff ci diceva che non potevamo stare lì a difendere un pareggio, perciò abbiamo cercato di segnare anche il secondo goal, però diciamo che poi alla fine ci siamo difesi e siamo stati bravi".

L'unica nota negativa della serata è l'infortunio di Azael Garcia Rufer, quali sono le sue condizioni?

"Non sappiamo ancora niente, però da quello che ci diceva lui sicuramente la stagione è finita. Speriamo non sia così grave come pensiamo".

Tanta delusione nella Folgore, che arrivava coi favori del pronostico e soprattutto aveva dominato il primo tempo. Ma l'allenatore, Oscar Lasagni, si complimenta comunque con i propri giocatori: "Credo che oggi abbiamo fatto una gran partita, ma nell'arco delle due partite due episodi ci hanno condannato. Sono stati fantastici, abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, poi abbiamo avuto comunque quell'infortunio sull'autogol su punizione, che ci può stare. Alla fine c'è stata pure la gran parata di Starna. Nei playoff si gioca ogni tre giorni, non è facile, anche perché c'è gente che lavora pure, ma i miei ragazzi sono stati fantastici tutto l'anno. Abbiamo migliorato di 20 punti rispetto all'anno scorso, da noni siamo saliti fino al quarto posto, è stato un percorso di crescita. Credevamo di poter arrivare in semifinale e penso che nell'arco delle due partite abbiamo molto da recriminare, però questo è il calcio, non è detto che la squadra che gioca meglio vinca".

È quindi un buon punto di ripartenza in vista del prossimo anno...

"Certamente. Noi abbiamo già riconfermato tutta la rosa già molto tempo fa, perché crediamo in questo gruppo, perché era un progetto partito da lontano. Dobbiamo aggiustare qualcosa, ma lo sapevamo e la prossima settimana ripartiremo più forti per cercare di andare ancora più in alto".

