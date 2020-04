CAMPIONATO San GIovanni, Giardi: "Buone prestazioni, sono mancati i risultati" La formazione di Borgo Maggiore è fanalino di coda nel Q2 con la Juvenes/Dogana. Lo stop per l'emergenza Coronavirus ha congelato tutto con i giocatori rossoneri in attesa di capire se potranno tornare in campo.

Assieme alla Juvenes/Dogana, il San Giovanni è l'unica squadra a non aver ancora trovato la gioia dei 3 punti nella Seconda Fase. Solo 3 pareggi per i rossoneri anche se, secondo il Segretario Generale Fabio Giardi, la squadra ha raccolto meno di quanto seminato. La formazione di Borgo Maggiore è ferma ai box in attesa di un'eventuale ripartenza del campionato. “Probabilmente sarebbe una forzatura” - ha affermato Giardi - “ma noi ci faremo trovare pronti in qualsiasi momento”.

Nel servizio l'intervista a Fabio Giardi, Segretario Generale San Giovanni.

I più letti della settimana: