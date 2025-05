CAMPIONATO SAMMARINESE San Giovanni, il terzo tentativo è quello buono: eliminata la Folgore, è semifinale Alla squadra di Borgo Maggiore, che cercava la top 4 dei playoff da tre anni, basta l'1-1 nel ritorno contro quella di Falciano

Con sofferenza e personalità, il San Giovanni raggiunge le semifinali dei playoff al terzo tentativo. Dopo la vittoria per 1-0 all'andata, nel ritorno dei quarti di finale alla squadra di Borgo Maggiore basta il pareggio per eliminare la Folgore, sovvertendo il pronostico iniziale.

Conscia di dover ribaltare il risultato, la Folgore parte subito all'attacco. Attivissimo è Ura, che al 5' si accentra da sinistra, salta l'uomo e calcia sul primo palo, Starna blocca con qualche difficoltà. Due minuti dopo lo imita Miori, calciando da posizione simile ma cercando il secondo palo, sfera che non prende il giro giusto. Sono però le avvisaglie del goal, che arriva proprio grazie a Miori. Al 9' un calcio d'angolo spiove dalle sue parti, il numero 6 spicca il volo e in semirovesciata realizza una rete splendida, con Starna che non riesce a respingere il pallone. Lo schiaffo subito sveglia il San Giovanni, ma la Folgore vola sulle ali dell'entusiasmo e alla mezzora sfiora il raddoppio. Ancora Ura protagonista, saltando due avversari sulla sinistra, poi servendo una palla rimorchio per Cateni che calcia d'esterno e sfiora l'incrocio. Al 44' ecco l'occasione per il San Giovanni. Su angolo, Stefano Sartini schiaccia di testa da due passi ma Guddo con un gran riflesso toglie la palla dalla porta.

La svolta arriva a inizio ripresa, quando il San Giovanni conquista una punizione dal limite. Alla battuta va Robba, il tiro non è eccelso, ma la palla sbatte sulla barriera, cambia traiettoria e spiazza Guddo, entrando in rete per l'1-1. Il goal cambia l'inerzia dell'incontro. La Folgore, in confusione, produce una sola occasione, con un tiro a giro su punizione di Sartori che dà l'illusione della rete, ma esce di un nulla, mentre il San Giovanni cerca di chiudere il discorso Al 19', il raddoppio della squadra di Borgo arriverebbe anche, grazie ad Augusto Garcia Rufer, che insacca in mischia, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. L'occasione migliore per il San Giovanni arriva alla mezzora, quando lo stesso Garcia Rufer si ritrova in area, arriva sul fondo e serve a rimorchio l'accorrente Cocco, ma il tiro del numero 8 centra Guddo. La Folgore attacca alla disperata, cercando il goal qualificazione, che potrebbe arrivare al 39', se non fosse per la parata salvarisultato di Starna su tiro dal limite di Adami.

È questa l'ultima occasione. Il San Giovanni tiene il pareggio fino alla fine e raggiunge l'agognata semifinale. Alla Folgore non basta il goal strepitoso di Miori, ma le resta comunque una stagione di grande crescita come base da cui ripartire per il prossimo anno.



