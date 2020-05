San Giovanni, Marco Ugolini: "Il calcio manca tanto, siamo una squadra molto giovane che poteva raccogliere qualche punto in più"

Il capitano del San Giovanni Marco Ugolini non nasconde quanto manchi il calcio giocato dopo due mesi di inattività. Sulla stagione dei rossoneri sottolinea come una squadra giovane come quella del tecnico Paolo Baffoni potesse raccogliere qualche punto in più.

