COPPA TITANO San Giovanni - Murata 0-1, Casadei regala i quarti ai bianconeri Basta un gol nella ripresa di Marco Casadei per consentire al Murata di accedere tra le migliori 8 di Coppa Titano. Il San Giovanni se la gioca fino alla fine ma viene eliminata: i bianconeri ora attendono la vincente di Libertas-La Fiorita.

180 minuti sul filo dell’equilibrio. Si può riassumere così il doppio incrocio di Coppa Titano tra San Giovanni e Murata che alla fine premia i ragazzi di Achille Fabbri. Decisivo l’1-0 nel match di ritorno, tutto sommato meritato per quello che i bianconeri hanno fatto vedere in campo. Prima chance al 7’: Bozzetto tenta la furbata e calcia la punizione sotto la barriera, Manzaroli non si fa ingannare e blocca la sfera. Ancora Murata da piazzato, in modo originale: schema perfetto a liberare Campidelli, tiro-cross messo in corner da Tasini. Città si lamenta alla mezz’ora per un intervento di Senja su Baschetti in area, il direttore di gara Cenci lascia correre mentre l’unica volta che il San Giovanni si fa vedere in avanti è con la punizione di Magnani deviata e poi bloccata da Broccoli.

Ripresa. Grande occasione Murata: Baschetti apre per Salvatori che opta per l’assist e non per il tiro. Decisivo Grieco a salvare tutto in scivolata. Lo spettro dei supplementari - dopo l’1-1 dell’andata - aleggia su Montecchio ma i bianconeri continuano a sfondare da destra. Bozzetto gira, Salvatori ha lo spazio per crossare e Casadei si fa trovare puntuale all’appuntamento. Nulla da fare per Manzaroli sullo stacco aereo dell’11 e vantaggio Murata. Fabbri getta nella mischia Fedeli per chiudere i conti, il suo mancino viene respinto da Manzaroli. Poi Giulianelli scarica per lo stesso Casadei che sparacchia a lato. Il San Giovanni alza il baricentro nel finale: Fortunato gira di testa, palla fuori non di molto. 60 secondi dopo Cenci decide di mandare anzitempo sotto la doccia sia Tasini che Salvatori per un battibecco tra i due, ultimi minuti in 10vs10. Da qui, però, non succede più nulla: il Murata è tra le migliori 8 del trofeo più antico del calcio sammarinese.



