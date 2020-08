CAMPIONATO San Giovanni: presi il difensore Berardi, 41 anni e l'attaccante Rosti, ex Folgore

Alla presentazione ufficiale del San Giovanni sono stati annunciati gli ultimi due innesti. Si tratta del difensore Fabio Berardi, 41 anni, ex Real Monteleone e l'attaccante Marco Rosti, classe 1988 che arriva dalla Folgore. Il presidente Massimiliano Venturi: “In caso di occasioni siamo pronti ad altri colpi last minute, intanto lunedì 10 agosto inizieremo la preparazione in 21 con un quid di esperienza e qualità in più in ogni reparto”.

