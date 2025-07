MERCATO San Giovanni, preso il difensore Tiraferri Il classe 2003 scuola Rimini viene dal Tropical Coriano.

Rinforzo in difesa per il San Giovanni: arriva il centrale classe 2003 Luca Tiraferri, scuola Rimini - con cui ha esordito in Serie D - e due volte vincitore del campionato d'Eccellenza con Victor San Marino e Tropical Coriano, nel quale ha militato nelle ultime due stagioni.

