Scatenato il San Giovanni del nuovo allenatore Marco Tognacci che piazza altri quattro nuovi colpi. Arriva in prestito dal Fiorentino il difensore sammarinese Samuele Paoloni; sempre in difesa torna in rossonero Nicola Grechi, centrale del 1989 che ha vestito la maglia del San Giovanni nel 2018-19. Preso anche Manuel Montagna, portiere che ha passato la scorsa stagione al Verucchio in Promozione. Infine a centrocampo arriva dal Tre Fiori Simone Matteoni.