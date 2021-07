MERCATO San Giovanni, quattro nuovi volti per Tognacci

Scatenato il San Giovanni del nuovo allenatore Marco Tognacci che piazza altri quattro nuovi colpi. Arriva in prestito dal Fiorentino il difensore sammarinese Samuele Paoloni; sempre in difesa torna in rossonero Nicola Grechi, centrale del 1989 che ha vestito la maglia del San Giovanni nel 2018-19. Preso anche Manuel Montagna, portiere che ha passato la scorsa stagione al Verucchio in Promozione. Infine a centrocampo arriva dal Tre Fiori Simone Matteoni.

