San Giovanni rinnova il Direttivo, Venturi confermato presidente. Manolo Celli nuovo ds

Novità ai vertici del San Giovanni in vista del finale di stagione e del prossimo campionato. Il club biancorosso ha ufficializzato il rinnovo del consiglio direttivo: Annalisa Venturi subentra al dimissionario Luigi Cecchetti. Confermati Massimiliano Venturi alla presidenza e Fabio Giardi nel ruolo di vicepresidente, mentre completano il Cda Roberta Sansovini e Maria Antonietta Venturi.

“Sono orgoglioso di questo rinnovo - dichiara Venturi - e di portare avanti il lavoro di questi anni con un grande gruppo che si arricchisce di una nuova figura per noi indispensabile: in vista del prossimo campionato ci dotiamo infatti di un direttore sportivo, Manolo Celli, che lavorerà in strettissima sinergia con me e Fabio”.







