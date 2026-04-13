CAMPIONATO SAMMARINESE San Giovanni rinnova il Direttivo, Venturi confermato presidente. Manolo Celli nuovo ds Annalisa Venturi subentra al dimissionario Luigi Cecchetti

San Giovanni rinnova il Direttivo, Venturi confermato presidente. Manolo Celli nuovo ds.

Novità ai vertici del San Giovanni in vista del finale di stagione e del prossimo campionato. Il club biancorosso ha ufficializzato il rinnovo del consiglio direttivo: Annalisa Venturi subentra al dimissionario Luigi Cecchetti. Confermati Massimiliano Venturi alla presidenza e Fabio Giardi nel ruolo di vicepresidente, mentre completano il Cda Roberta Sansovini e Maria Antonietta Venturi.

“Sono orgoglioso di questo rinnovo - dichiara Venturi - e di portare avanti il lavoro di questi anni con un grande gruppo che si arricchisce di una nuova figura per noi indispensabile: in vista del prossimo campionato ci dotiamo infatti di un direttore sportivo, Manolo Celli, che lavorerà in strettissima sinergia con me e Fabio”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: