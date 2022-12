San Giovanni scappa, La Fiorita pareggia La squadra di Tognacci due volte in vantaggio viene sempre ripresa da quella di Lasagni.

I campioni in carica salutano l'anno con il primato in classifica. La squadra di Montegiardino va sotto due volte contro il San Giovanni e riesce sempre a recuperare fino al 2-2 finale. A Domagnano i rossoneri di Marco Tognacci vanno in vantaggio per primi con Bruma. Giuliano sale palla al piede e serve il compagno in area di rigore, il numero 9 controlla e si libera per il tiro a giro che batte Venturini. Vantaggio che dura due minuti. Il pareggio di Montegiardino è una perla di Amati. Il centrocampista gialloblu prende palla e lascia partire un mancino dalla lunga distanza che supera De Angelis. Un gran gol quello del capitano de La Fiorita. L'avvio della sfida è avvincente. Al 12' nuovo vantaggio San Giovanni. Questa volta è Corinti, dalla sinistra, un tiro-cross che finisce la sua corsa all'incrocio dei pali dalla parte opposta. San Giovanni di nuovo in vantaggio. 2-1 è il risultato che chiude il primo tempo.

Alle 16:00 in punto la ripresa del gioco. Quando il signor Beltramo dà il via al secondo tempo, il collega polacco Marciniak fischia l'inizio della finale dei mondiali. Il Campionato Sammarinese è l'unico torneo europeo, tra quelli nazionali che assegnano posti nelle coppe, a giocarsi durante il primo tempo della supersfida Mbappé/Messi. La Fiorita rincorre, ci prova con Lunadei, palla sul fondo. Al 13' i campioni in carica raggiungono il pareggio con il colpo di testa di Fatica sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore sfrutta anche l'uscita a vuoto di De Angelis. Tre minuti dopo, La Fiorita prova anche a vincerla. Greco entra dalla sinistra e conclude in porta, De Angelis respinge. Dall'altra parte ci prova il San Giovanni con Bruma, la palla è sul fondo. L'ultima occasione è per La Fiorita con Pancotti che trova la respinta di De Angelis. Finisce 2-2. Natale da capolista per i campioni in carica, con pizzico di rammarico visto il pari del Cosmos e il turno di riposo ancora da osservare. Al ritorno in campo super sfida contro il Tre Fiori, ora secondo in classifica e lontano solo tre punti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: